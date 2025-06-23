دبلوم في صناعة الخطوط الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سـرب) فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج الدبلوم، الذي ينتهي بتخريج فنيي صيانة القطارات، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب صيانة البنية التحتية، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية. وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار). ويتيح المعهد التسجيل من 23 يونيو 2025 حتى السبت 5 يوليو 2025 عبر الرابط: https://srp.edu.sa/. وأوضح مدير عام المعهد، سلطان السلطان، أن التدريب سيبدأ الأحد 7 سبتمر 2025 في مقر المعهد بمدينة بريدة، وسيستمر سنتين، متبوعتين بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في «سار»، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال بالسنة الأولى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.



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