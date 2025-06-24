شكرا لمتابعة خبر عن تحذير تقني من مخاطر شحن الهاتف داخل السيارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الباحث والمدوّن التقني تركي المحمود من مخاطر شحن الهواتف الذكية داخل السيارات، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب قد يتسبب في أضرار خفية على المدى الطويل لأجهزة المستخدمين.

وأوضح المحمود أن شاحن السيارة يفتقر إلى الاستقرار الكهربائي مقارنةً بشاحن المنزل، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف بشكل أسرع، حتى في الأجواء الباردة.

وأضاف خلال حديثه عبر برنامج “سيدتي”، أن البيئة داخل السيارة غالبًا ما تكون ساخنة عند تشغيل المحرك، ما يعزز من تفاقم المشكلة ويزيد من احتمالية ارتفاع حرارة الجهاز.

وأكد أن تكرار شحن الهاتف في مثل هذه الظروف قد يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية ويُقلل من عمرها الافتراضي، داعيًا المستخدمين إلى توخي الحذر واستخدام حلول شحن أكثر أمانًا، خصوصًا أثناء التنقل.