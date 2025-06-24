شكرا لقرائتكم خبر مكيون مطوّرون عمرانيون تطلق مشروع «عين مكة» الفندقي الاستثماري وتختتم بيع المرحلة الأولى في حفل حاشد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أمسية احتفالية متميزة أعلنت شركة مكيون مطوّرون عمرانيون عن إطلاق مشروعها الفندقي الاستثماري الجديد عين مكة بحضور نخبة من قيادات القطاع العقاري والمستثمرين، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مدينة الرياض حظى بحضور واسع وتفاعل كبير، واختُتِم بتحقيق انجاز لافت تمثل في إغلاق مبيعات المرحلة الأولى بالكامل.

يتميز مشروع عين مكة بموقعه الاستثنائي داخل حد الحرم المكي الشريف، وعلى بعد 7 دقائق فقط من المسجد الحرام، ليمنح الملاك والمستثمرين تجربة فريدة في قلب أطهر بقاع الأرض، وليجمع بين القرب الإيماني والاستثمار الذكي في أقدس بقاع الأرض.

يتكون البرج الفندقي من 23 طابقا، ويضم 400 وحدة فندقية مصممة بعناية، تكمِّلها أدوارٌ متعددة تحتوي على مواقف سيارات وخدمات فندقية متكاملة، في تجربة ضيافة راقية بالمكان والمكانة. يطرح عين مكة وفق نظام تملك استثماري فريد ومبتكر يمنح الملاك عوائد تشغيلية مستمرة تحت إدارة فندقية رفيعة المستوى بمعايير عالمية في قطاع الضيافة، مما يجعله فرصة استثنائية لا تتكررللتملك الحر في أقدس البقاع في العالم.

مشروع يعكس توجهات رؤية المملكة 2030 ويواكب نهضة مكة المكرمة

يأتي إطلاق مشروع عين مكة امتداداً للحراك العمراني والفندقي المتسارع الذي تشهده مكة المكرمة، ليسهم في إثراء البنية التحتية السياحية وتعزيز الطاقة الاستيعابية ضمن رؤية تنموية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة مكة المكرمة كوجهة متكاملة تجمع بين جودة الإقامة، وعمق البعد الحضاري وفرص الاستثمار الواعدة.

يشكل مشروع عين مكة مساهمة نوعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال مشاركته لتوسيع الطاقة الاستيعابية لاستقبال أكثر من 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً بمشيئة الله تعالى، وتوفير حلول ضيافة راقية ذات جدوى استثمارية للمواطنين. ويعد المشروع تجسيداً عملياً لتوجه المملكة نحو الاستثمار في إطار الهوية الثقافية عبر مشاريع نوعية تعيد رسم مفهوم الضيافة في مكة المكرمة، وجعلها نموذجًا عالمياً يجمع بين خصوصية المكان وفرص الاستثمار.

وقد صرّح الدكتور مجدي حريري، رئيس مجلس إدارة مكيون، قائلًا:

"يمثّل عين مكة خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو تطوير مشاريع استثمارية نوعية في قلب مكة المكرمة، ويأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه مشروع «تايم ربا»، والذي لاقى إقبالًا واسعًا من المستثمرين. نحن في مكيون نؤمن بأهمية الجمع بين البُعد الاستثماري والعُمق الروحاني لمكة، ونسعى من خلال عين مكة إلى تقديم نموذج فندقي راقٍ يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الضيافة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة."

من جانبه، أوضح المهندس معاذ حريري، الرئيس التنفيذي للشركة، تفاصيل المرحلة الأولى قائلًا:

" تمكّنا في حفل الاطلاق من بيع كامل المرحلة الأولى، والتي تمثّل 40 % من إجمالي وحدات المشروع، باشرنا أعمال الإنشاءات ميدانيًا، ونعمل على تسريع وتيرة التنفيذ بما يتيح تسليم المشروع قبل الجدول الزمني المخطط له، تأكيدًا على التزامنا بالتميّز مع ضمان تطبيقنا لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية كما هو معهود في مشاريعنا السابقة."

بهذا الإطلاق، تؤكد «مكيون مطوّرون عمرانيون» التزامها بتقديم مشاريع رائدة تدعم رؤية المملكة 2030 وتعزّز مكانة مكة كوجهة روحانية عالمية، فيما ينتظر المستثمرون والمتابعون الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية والخطوات التنفيذية القادمة.

وقد كانت انطلاقة "مكيون" من مكة المكرمة حيث كرّست ثلاثين عامًا في إعمار أراضيها، حتى أصبحت المطوّر العقاري الأول في المنطقة، وتتميز بتوسعها الجغرافي في مناطق المملكة بعدد 7 فروع تقع في المدن الرئيسية ، حيث أنجزت أكثر من 30 مشروعًا و 15000 وحدة فاخرة بطابع حضاري منها أكثر من 2000 وحدة فندقية تم استثمارها. حصدت خلالها جوائز تقديرية، أبرزها جائزة أفضل مطور عقاري مرتين، وتوجت مسيرتها بشراكة استراتيجية مع الوطنية للإسكان، ما يعزز مكانتها ويفتح آفاقا لمستقبل أكثر ازدهارًا