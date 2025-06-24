مجْمع الملك سلمان يحتفل بتخريج أول دفعة من برنامج "الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام مجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى من "برنامج الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي"، وذلك بمقر المجْمع في مدينة الرياض، بحضور عدد من الشخصيات العلمية، إلى جانب المدربين والمتدربين وفريق البرنامج.

وشهد الحفل تكريم (60) خريجًا وخريجة أتمّوا متطلبات البرنامج البالغة (435) ساعة تدريبية، قُدّمت على يد (16) مدربًا ومدربة، وفق معايير علمية ومهنية عالية الجودة، تهدف إلى تأهيل كفاءات وطنية لغوية مختصة في مجالي التحرير والتدقيق اللغوي.

وأكّد الأمين العام للمجْمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر الذي يحظى به المجمع من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجْمع, مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا في تمكين اللغة العربية داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن البرنامج صُمم بمنهجية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بالتعاون مع نخبة من الخبراء، بهدف تأهيل فرق وطنية قادرة على تعزيز الممارسات اللغوية الاحترافية في بيئات العمل الحكومية، ورفع كفاءة التواصل الرسمي باللغة العربية.

ويُعد برنامج الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي أحد البرامج الإستراتيجية التي يتبناها المجمع لتعزيز مكانة اللغة العربية في القطاعات الحكومية، ضمن أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ويُنفذ بصيغة التعليم المدمج، ويمتد على مدار عام دراسي كامل، وهو برنامج معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.