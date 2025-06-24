شكرا لمتابعة خبر عن الخبر تتقدم عالميًا في جودة الحياة وتنفذ أكثر من 100 مشروع تنموي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد سلطان العتيبي، مدير الإعلام والتواصل المؤسسي في بلدية الخبر، أن المدينة تواصل تقديم نفسها كنموذج ملهم على المستوى العالمي، محققة قفزة نوعية بتقدمها 13 مركزًا في تصنيف أفضل المدن للعيش عالميًا، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح العتيبي في حديثه لقناة العربية أن الخبر شهدت تطورًا كبيرًا في عدد من المؤشرات، من بينها تحسين البنية التحتية وتوسعة شبكة الطرق المحورية، إلى جانب تطوير أكثر من 20 كيلومترًا من الواجهة البحرية “الكورنيش”.

كما أشار إلى التوسع الكبير في المساحات الخضراء، حيث تمتلك المدينة عددًا كبيرًا من المتنزهات والحدائق العامة، مع خطط للوصول إلى 200 متنزه وحديقة خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجودة الحياة والبيئة الحضرية.

وبيّن العتيبي أن الخبر تعمل حاليًا على أكثر من 100 مشروع تنموي، مشيرًا إلى أنه تم التصريح خلال النصف الأول من عام 2025 لأكثر من 60 مشروعًا جديدًا تنوعت بين فنادق ومنتجعات ومراكز تسوق وترفيه، بالإضافة إلى مجمعات سكنية.

وأضاف أن المدينة تستعد لإضافة 17,500 وحدة فندقية جديدة بحلول عام 2034، ما يعكس حجم النمو المتوقع في القطاعين السياحي والاستثماري.