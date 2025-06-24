شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة.. TBC تطلق مشروع 166 مدرسة بلا أسوار في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت شركة تطوير للمباني (TBC)، إحدى شركات تطوير التعليم القابضة والذراع التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم، مشروعًا لبناء 166 مدرسة حكومية في عدد من الوجهات العمرانية التابعة للشركة الوطنية للإسكان NHC، وذلك ضمن جهود مشتركة لتحسين البيئة التعليمية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبدأت TBC استلام مواقع المشاريع في 8 وجهات سكنية موزعة على الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، وتبوك، تشمل تنفيذ 61 مدرسة في الرياض، و51 مدرسة في جدة، و7 مدارس في المدينة المنورة، و33 مدرسة في الدمام والأحساء.

كما تعتمد المدارس الجديدة على تصاميم حديثة مستلهمة من طبيعة كل منطقة، وتركز على دمج التعليم بالحياة اليومية للسكان، بالإضافة إلى تنفيذها بدون أسوار، مع مساحات مفتوحة للاستخدام المجتمعي خارج أوقات الدراسة، في إطار تعزيز مفهوم المدرسة المجتمعية.

ويمثل المشروع خطوة جديدة في تعاون TBC وNHC لتوفير بنية تعليمية متطورة داخل الأحياء السكنية، متكاملة مع المرافق الأخرى، بما يسهم في بناء مجتمعات مستدامة وحيوية.