شكرا لمتابعة خبر عن إنجاز بيئي جديد بإدراج محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) محمية “عروق بني معارض” الواقعة جنوب المملكة ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية ذات الإدارة الفعالة والعادلة.

وتعتبر محمية عروق بني معارض، من أبرز المواقع الطبيعية في المملكة، إذ تقع على الحافة الغربية لصحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة في آسيا، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 12,765 كيلومترًا مربعًا.

وتضم المحمية تنوعًا بيئيًا لافتًا، يشمل أكثر من 900 نوع من الكائنات النباتية والحيوانية، من بينها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض مثل المها العربي، والظباء الرملية والجبلية، والقط الرملي، والضبع المخطط، إضافة إلى طيف واسع من الطيور والزواحف.

ويعد إدراج المحمية ضمن القائمة الخضراء تأكيدًا على التزام المملكة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة المحميات، التي تركز على الحوكمة الفعالة، والتخطيط المستدام، ومشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحماية.

وتعتمد القائمة على أربعة محاور رئيسية لتقييم الأداء البيئي: التخطيط الاستراتيجي، مواجهة التحديات البيئية، مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على التنوع الحيوي.

وبهذا الإنجاز، تنضم “عروق بني معارض” إلى مجموعة من المحميات السعودية المصنفة عالميًا، منها محمية الوعول، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز، ومحمية شرعان، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه المملكة في مجال صون البيئة والتنوع الأحيائي.