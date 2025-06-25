شكرا لمتابعة خبر عن شاعر شهير بالقويعية ينفصل عن زوجته بعد علمه بأنها أخته من الرضاعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الموروث الاجتماعي عبد الرحمن الدعيلج عن قصة شاعر شهير بالقويعية اضطر للانفصال عن زوجته بعد علمه بأنها أخته من الرضاعة.

وقال إن شاعر شهير تزوج من امرأة يحبها وقيل أنه تزوجها وأنجب منها وبعد فترة جاءت سيدة كبيرة في السن وسألت عنه فعلمت أنه تزوج من أخته من الرضاعة وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن السيدة أكدت أنها قامت رضعت الشاعر وكل الأولاد بما فيهم زوجة الشاعر، لافتا إلى أن الشاعر اضطر أن ينفصل عن زوجته بعدما علم أنها أخته في الرضاعة.

وأكد أن رضاعة القرابة تسبب أحيانا في عدة مشاكل وأدى إلى انقطاع العلاقات بين البعض.