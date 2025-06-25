شكرا لمتابعة خبر عن جامعة طيبة تعلن موعد انتهاء التقديم على برامج الدراسات العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن آخر موعد للتقديم على برامج الدراسات العليا سيكون يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025م، عبر الرابط الإلكتروني المخصص: هنا .

ودعت الجامعة جميع المتقدمين إلى ضرورة التأكد من استيفاء متطلبات القبول، ومراجعة صحة البيانات والمستندات المرفقة، والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة قبل إتمام إجراءات التسجيل.

وأكدت الجامعة أنه يُتاح لخريجيها من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1446هـ التقديم دون الحاجة لإرفاق شهادة التخرج، على أن يتم استكمالها لاحقًا ضمن متطلبات القبول النهائي.

وخصصت الجامعة البريد الإلكتروني هنا لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالتقديم والبرامج المتاحة.