الارشيف / اخبار السعوديه

مستشار تربوي يوضح كيفية جعل إجازة الطالب ممتعة ومفيدة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

مستشار تربوي يوضح كيفية جعل إجازة الطالب ممتعة ومفيدة .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي يوضح كيفية جعل إجازة الطالب ممتعة ومفيدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور محمد العامري، الأكاديمي والمستشار التربوي، كيف يمكن تحويل الإجازة الصيفية من وقت ضائع إلى مساحة مثمرة وممتعة في حياة الطالب.

وقال العامري خلال لقائه على برنامج روتانا خليجية :” يجب أن نعتبر فترة الإجازة فترة ذهبية، ولدينا فيها برامج ومراكز صيفية وفعاليات يمكن الاستفادة منها.”

وأضاف:” الإجازة الصيفية فرصة لإعادة التأهيل من جديد وتطبيق نواتج التعلم، وعلينا أن نلبس عباءة الطالب لمساعدته على قضاء إجازة مفيدة.”

وتابع:” على التربويين معالجة مشكلة تعامل الطلاب مع الإجازة خلال فترة الدراسة وليس بعد انتهاء الدراسة، بتحديد ورسم أهداف مفيدة وجذابة.”

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا