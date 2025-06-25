شكرا لقرائتكم خبر منتدى الصناعة السعودي يطلق جلسات حوارية بمشاركة خبراء وقيادات في القطاع الصناعي والاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس، فعاليات «منتدى الصناعة السعودي» ويستمر حتى 25 يونيو 2025، في مركز شركة معارض الظهران الدولية «إكسبو» بالخبر، تحت شعار «صناعتنا في طور جديد.. تحول رقمي وتنمية مستدامة»، لاستعراض أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع، والتعريف بالفرص الاستثمارية ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز وجود المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، بمشاركة واسعة لأكثر من 320 عارضا يمثلون نخبة الشركات الصناعية المحلية والعالمية الموجودة على أرض المملكة، لعرض أحدث منتجاتهم وحلولهم المبتكرة.

وتضم فعاليات المنتدى أكثر من 78 متحدثا من أبرز الخبراء والقيادات في القطاع الصناعي والاقتصادي ضمن الملف العلمي للمنتدى من خلال العديد من الجلسات الحوارية والمحاضرات.

وشهدت فعاليات اليوم الأول 3 جلسات حوارية، الأولى تحت عنوان (الصناعات الكيماوية في ظل التحولات العالمية)، والثانية بعنوان (نحو بيئة مثالية للمستثمرين في قطاع الصناعات التحويلية)، والثالثة (الابتكار وتعزيز الاستثمار للصناعات الكيماوية)، بالإضافة إلى عدد من المشاركات لعدد من الجهات.

وشهد المنتدى لقاء موسعا لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وأدار اللقاء رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية والمشرف العام على المنتدى إبراهيم بن محمد آل الشيخ.