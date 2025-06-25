المنتدى الاقتصادي العالمي يختار «إنتلماتكس» السعودية ضمن قائمة رواد التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار المنتدى الاقتصادي العالمي شركة «إنتلماتكس» السعودية ضمن قائمة رواد التقنية لعام 2025، لتكون أول شركة ذكاء اصطناعي من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا التقدير العالمي، في إنجاز يعكس الحضور العالمي المتصاعد للمملكة في قطاع التقنية.

ويأتي هذا الاختيار ليعزز مكانة المملكة وجهة رائدة في تطوير التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي، بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهودها المستمرة لتمكين المنظومة الوطنية للابتكار، وتحفيز الشركات السعودية على الوصول للأسواق العالمية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختيرت شركة «إنتلماتكس» استنادا إلى تميزها في تطوير منصة EDIX، المنصة الوطنية للذكاء الرقمي المؤسسي، التي تمثل الجيل الجديد من حلول الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تحويل عمليات المؤسسات من خلال وكلاء أذكياء قادرين على التعلم، والتفاعل، واتخاذ القرار ضمن بيئة العمل.

وتتميز المنصة ببنيتها المعيارية القائمة على «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، مما يمكن المؤسسات من التدرج في رحلتها نحو التحول الإدراكي الكامل.

وتشارك «إنتلماتكس» بصفتها ضمن قائمة رواد التقنية في عدد من المبادرات العالمية المرتبطة بالمنتدى، منها مركز الثورة الصناعية الرابعة (C4IR)، وتحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومبادرات المدن الذكية، مما يعزز من دور المملكة في صياغة مستقبل التقنية عالميا.

ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي قائمته السنوية لاختيار الشركات التقنية الواعدة التي يتوقع أن يكون لها أثر مستقبلي كبير على الاقتصاد والمجتمع، وقد شملت القوائم السابقة شركات بارزة مثل Google وTwitter وAirbnb وSpotify وPalantir.