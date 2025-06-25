فريق بحثي سعودي يحقق نتائج واعدة في تحسين إنبات شجرة السمر ومقاومتها للجفاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق بحثي سعودي في تحقيق نتائج علمية واعدة تسهم في جهود مكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي في البيئات الجافة وشبه الجافة، من خلال دراسة علمية تناولت تحسين إنبات بذور شجرة السمر (Vachellia tortilis) وجودة شتلاتها وقدرتها على مقاومة الجفاف، باستخدام تقنيات متقدمة لتهيئة البذور.

وقاد الفريق الباحث الرئيسي وخبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» الوطني الدكتور علي بن إبراهيم الزبيدي، من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع البروفيسور عبدالله الفيل والبروفيسور أحمد باخشوين من جامعة الملك عبدالعزيز.

وتضمنت الدراسة اختبار تأثير المعالجة التناضحية باستخدام مركب «PEG-6000» والمعالجة الهرمونية باستخدام حمض الجبريليك (GA3) على بذور شجرة السمر، التي تعد من الأنواع المحلية البيئية ذات الأهمية في جنوب وغرب المملكة، وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في سرعة ونسبة الإنبات، وزيادة في قوة الشتلات، بفضل تحفيز نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة والإنزيمات التحليلية الضرورية للنمو.