تعيين «الغذاء والدواء» مركزا إقليميا للتعاون في مجال التغذية لدى منظمة الصحة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت منظمة الصحة العالمية (WHO) الهيئة العامة للغذاء الدواء مركزا تعاونيا في مجال التغذية بإقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة، وذلك تقديرا للجهود والأدوار التي تقوم بها لتنفيذ وتطبيق السياسات التغذوية التي تعزز من جودة الحياة والصحة العامة وتحد من انتشار الأمراض المزمنة.

ويهدف هذا التعيين إلى تطوير أنظمة الغذاء للوصول إلى أفضل نظام غذائي صحي، وتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال تعديل السلوكيات الغذائية، وسيسهم في بناء قدرات ودعم الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ سياسات المنظمة واستراتيجياتها المتعلقة بالحد من استهلاك الملح والسكر، والقضاء على الزيوت المهدرجة جزئيا، وتقييد تسويق الأغذية منخفضة القيمة التغذوية للأطفال، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات إقليمية للمكونات الغذائية، التي تعد أساسا للتوصيات القائمة على الأدلة.

ويأتي هذا التعيين نظير الخبرات والتجارب المميزة للهيئة في تطبيق السياسات واللوائح المتعلقة بتعزيز النمط التغذوي الصحي، انطلاقا من مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بنهج المملكة في تطبيقها للتوصيات الهادفة إلى التخلص من الزيوت المهدرجة جزئيا في المنتجات الغذائية، الذي وصفته بأنه من أفضل الممارسات التي أوصت بها، ما مكنها من الحصول على شهادة اعتراف من المنظمة، وترأس فريق دولي لتطبيق تجربتها في هذا الشأن، وتعد المملكة ضمن قائمة الدول الأوائل في الحد من استهلاك الملح وسن التشريعات والإجراءات المتعلقة بذلك.

وسيحظى المركز بدعم من منظمة الصحة العالمية من خلال توفير الخبرات العلمية والفنية، وأدوات التوجيه القائمة على الأدلة والمواد المرجعية، واعتماد المواد التدريبية، والتنسيق مع مراكز البيانات الإقليمية، وسيعمل على تحقيق أهدافه من خلال إجراء ورش عمل لصناع القرار حول وضع السياسات ورصد التقدم المُحرز وتقييمها، وتكوين فرق علمية وطواقم أعمال، ووضع إطار وخطة عمل إقليمية.