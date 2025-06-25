شكرا لقرائتكم خبر غرفة أبها تطلق معرضا للتوظيف السياحي في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، معرضا متخصصا في التوظيف السياحي بمنطقة عسير، بالتعاون مع وزارة السياحة وشراكة استراتيجية مع شركة سابك عبر مبادرة نساند، بمشاركة 12 شركة وطنية في قطاعات السياحة والطيران والضيافة.

وشهد المعرض في الساعات الأولى مشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة من الراغبين في التوظيف بمختلف مجالات القطاع السياحي.

وأشارت غرف أبها إلى أن المعرض خصص مواقع لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات مع تقديم تدريب ميداني للمقبولين، مما يعزز قدراتهم المهنية ويجعلهم أكثر كفاءة للعمل في القطاع السياحي.

وأكدت أن المعرض يهدف إلى تعزيز التوطين في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها القطاع السياحي بعسير، الذي يملك فرصا كبيرة للتوسع والتطور في ظل تنامي المشروعات السياحية التي تشهدها المنطقة حاليا.