شكرا لقرائتكم خبر خدمات شاملة ونوعية تقدمها هيئة العناية بشؤون الحرمين لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولي الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين اهتماما بالغا بضيوف الرحمن عموما، وتحرص بشكل خاص على تقديم خدمات نوعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد النبوي؛ لتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

وخصصت الهيئة مصليات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة عند مداخل الأبواب الرئيسة للمسجد النبوي، وجهزت موقعا مخصصا للصم لأداء الصلاة، ووفرت ترجمة للخطبة بلغة الإشارة، وخصصت في السطح الغربي باب رقم (6) لهذه الفئة، كما وفرت الهيئة أيضا مصاحف بلغة برايل للمكفوفين موزعة في أنحاء المسجد.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة، توفير عربات كهربائية جولف، وكراسٍ متحركة تسهل على قاصدي المسجد تنقلهم في أروقته وساحاته، مع تأمين عربات متحركة تعار مجانا عبر المخرجين (309) و(343).

واهتمت الهيئة بتجهيز المنحدرات على أبواب المسجد ومرافقه لتسهيل حركة العربات، وتأمين حوامل خاصة لحافظات مياه الشرب بارتفاع يتناسب مع مستخدمي العربات المتحركة، لتسهيل وصولهم لماء زمزم.

ويضم المسجد النبوي حاليا 180 مصعدا، و156 سلما كهربائيا موزعة في الساحات والمرافق، و24 داخل المسجد، إضافة إلى 62 دورة مياه مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، موزعة على المرافق الرجالية والنسائية.