80 موهوبا وموهوبة يشاركون في برنامج «موهبة الإثرائي الأكاديمي» بجامعة طيبة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الأحد المقبل، «برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025م»، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الأحد المقبل، «برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025م»، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي. ويشارك في البرنامج، الذي يستمر مدة 3 أسابيع 80 طالبا وطالبة من الموهوبين، يخوضون خلاله تجربة أكاديمية مكثفة؛ تهدف إلى تنمية قدراتهم العلمية، وصقل مهاراتهم البحثية والإبداعية في مجالات علمية متقدمة، تشمل علم التشريح ووظائف الأعضاء، والعلوم الطبية والحيوية، والهندسة الكهربائية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

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