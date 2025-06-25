شكرا لمتابعة خبر عن مزارع في طبرجل ينتج 50 طناً من أجود أنواع العنب سنوياً.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المزارع ظاهر عتيق الشراري من محافظة طبرجل، شمال المملكة، عن إنتاجه السنوي الذي يصل إلى 50 طناً من العنب سنويًا، تشمل أصنافاً متعددة من العنب المميز.

وأوضح الشراري خلال حديثه مع قناة “العربية السعودية”، أن الموسم بدأ حالياً بمحاصيل العنب المبكرة مثل البناتي والماجيك الأسود، في حين تتبعها الأصناف المتوسطة مثل الزيني والبيروتي والروماني، أما العنب الحلواني فهو من الأصناف المتأخرة.

وأضاف أن منطقة الجوف تشتهر بإنتاج الفواكه، خاصة العنب والتين، مشيرًا إلى أن كميات العنب التي يتم حصادها توزع على مختلف المناطق.

كما أكد على أن هذا الإنتاج يأتي بفضل الدعم الحكومي واهتمام أمير منطقة الجوف بزراعة أشجار الفاكهة، وهو ما خلق بيئة تنافسية بين المزارعين والتجار.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، أوضح أنه يعمل على إنتاج الزبيب الفاخر من العنب.