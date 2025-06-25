شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق للطلاب: استمتعوا بالأشياء التي تمتلكونها ولو كانت بسيطة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه خبير الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق رسالة للطلاب والطالبات بعد الانتهاء من السنة الدراسية.

وقال الزعاق في فيديو: “أيها الطلاب والطالبات، لقد نجحتم وبدأت الإجازة، فماذا تنتظرون؟ استمتعوا بأنفسكم”.

وتابع الزعاق: “الوناسة منوطة بكم أنتم، الوناسة هي التي تطرق بابكم وتقول لكم افتحوا لي الباب لأُونِسَكم، ولا تنتظروا من الناس أن يؤنسوكم”.

وأكد خبير الأرصاد أن الوناسة شعور، فاجعلوا أنفسكم أسعد الناس بصحتكم وفراغكم ووجود الأقارب حولكم، ورفهوا عن أنفسكم بالأكل والشرب، واستمتعوا بالأشياء التي تمتلكونها ولو كانت بسيطة.