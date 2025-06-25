شكرا لمتابعة خبر عن الزبيدي: الشورى يطالب بمراجعة نظام الفصول الثلاثة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى بإعادة النظر في نظام العام الدراسي المطوّل المعتمد على الفصول الدراسية الثلاثة، وذلك في ضوء ملاحظات متكررة حول الغياب الجماعي وتأثر مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وفي تعليق على هذا التوجّه، وصف المستشار التعليمي علي الزبيدي الخطوة بأنها إيجابية وتعكس الدور المحوري الذي تقوم به لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن اللجنة تتحمل مسؤولية مراجعة وتطوير السياسات التعليمية بما يخدم مصلحة الطالب والمجتمع.

وأكد الزبيدي أن تجربة الفصول الثلاثة ما زالت في طور التقييم العملي، وأن ملامح إيجابياتها وسلبياتها لم تتضح بشكل كامل حتى الآن. وقال: “هناك تحديات كبيرة واجهت مختلف الأطراف في المنظومة التعليمية، من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، وهو ما دفع إلى طرح الموضوع على طاولة النقاش داخل المجلس، والدعوة إلى مراجعة شاملة لتجربة الفصول الثلاثة”.

وأضاف أن بقاء نحو شهرين فقط على بداية العام الدراسي الجديد يجعل الحاجة ملحة لاتخاذ قرار مدروس مبكرًا، يراعي التوازن بين جودة التعليم وراحة المجتمع التعليمي بأكمله.