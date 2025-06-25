شكرا لمتابعة خبر عن جامعة القصيم تفتح التقديم على برامج البكالوريوس للعام الجامعي 1447هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت جامعة القصيم الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على برامج مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1447هـ عبر منصة قبول، إلى الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول الخاصة.

وأوضحت الجامعة البرامج المتاحة وشروط القبول عبر الرابط: هنا

يذكر أن جامعة القصيم دشن مطلع يونيو الحالي مشروع “الحقائب التفاعلية للكلية التطبيقية”.

ويتضمن المشروع أكثر من 250 مقررًا إلكترونيًا لـ 16 برنامجًا تعليميًا، جاء ذلك بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور محمد بن فهد الشارخ.