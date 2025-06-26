شكرا لقرائتكم خبر «الطرق»: طريق (الباحة - بني سعد) يعزز السياحة بمقومات طبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد طريق (الباحة - بني سعد) أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الهيئة العامة للطرق في منطقة الباحة، ويبرز دوره الحيوي في تعزيز السياحة بمنطقة الباحة والمحافظات التابعة لها، وذلك في إطار جهود الهيئة في تعزيز السياحة وتوفير شبكة طرق ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

ويمتد الطريق بطول 61 كلم عبر جبال السروات، ويصل مدينة الباحة بمحافظتي المندق والطائف جنوب غرب المملكة، متميزا بمقومات سياحية جذابة بفضل عبوره محافظات ومراكز بارزة تشمل بني سعد وبني مالك والمندق والباحة، التي تشتهر بوفرة الغطاء النباتي، وتنوع الجبال ومناظرها الساحرة، إلى جانب غابات تكتسي بنباتات وأشجار متنوعة الأصناف، وأودية تعد وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسائحين، وتتوزع فيها المتنزهات والآثار والقلاع التاريخية التي تعود إلى العصور القديمة.

ووضع في الطريق أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال توفير العديد من الأعمال، كاللوحات الإرشادية والدهانات الأرضية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وتواصل هيئة الطرق، تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميا في 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.