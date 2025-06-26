شكرا لقرائتكم خبر توافد مبكر للسياح إلى مرتفعات عسير مع بداية موسم الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت منطقة عسير في استقبال أفواج من السياح مع انطلاق موسم صيف 2025، وازدحمت الطرق الجبلية بمركبات الزوار، وتوافد العائلات على المرتفعات والمواقع الطبيعية ذات الطقس المعتدل والمناظر الخلابة.

وافترشت الأسر المسطحات الخضراء في قمم الجبال، بينما فضل آخرون تأمل الإطلالات الساحرة والاستمتاع بلحظات هطول الأمطار الصيفية، في مشهد يعكس جمال الأجواء وروعة التجربة السياحية.

وتعد عسير من أبرز الوجهات الصيفية في المملكة، بفضل تنوع تضاريسها واعتدال مناخها، خصوصا في السراة والمناطق المرتفعة مثل السودة والنماص وبللحمر وبللسمر، وتنخفض درجات الحرارة مقارنة ببقية المناطق.

وشهدت الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، لا سيما المسارات الجبلية كثافة مرورية ملحوظة خلال الأيام الأولى من الإجازة، مما يدل على ارتفاع الإقبال السياحي هذا العام، ويتوقع أن تتزايد أعداد الزوار خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع الفعاليات الصيفية التي تنظمها هيئة تطوير عسير بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الجهات الشريكة.

يذكر أن منطقة عسير تستعد لاستقبال موسم صيفي استثنائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وتقديم عروض وبرامج متنوعة تشمل الفنون والثقافة والترفيه والطبيعة، ما يعزز من مكانتها وجهة سياحية أولى للسعوديين والمقيمين.