زيادة السجلات التجارية في 20 نشاطا اقتصاديا بالمدينة

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- بواسطة أيمن الوشواش - حققت الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة نموا في حجم السجلات التجارية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2024م، حيث سجلت 61,015 سجلا تجاريا، تتوزع في 20 نشاطا اقتصاديا رئيسا، بزيادة بلغت 15.8% مقارنة بـ52,705 سجلات تجارية في الربع الرابع من 2023م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة نموا في حجم السجلات التجارية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2024م، حيث سجلت 61,015 سجلا تجاريا، تتوزع في 20 نشاطا اقتصاديا رئيسا، بزيادة بلغت 15.8% مقارنة بـ52,705 سجلات تجارية في الربع الرابع من 2023م. واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة حجم الزيادة التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة، من حيث عدد السجلات التجارية النشطة لكل قطاع، مشيرا إلى استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على 31.3% من إجمالي السجلات التجارية لمختف القطاعات الاقتصادية، وفقا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4 فيما جاء قطاع المقاولات ثانيا بنسبة 20.7% من عدد السجلات التجارية، ثم قطاع المطاعم والإعاشة بنسبة 11.7%، والأنشطة الخدمية 8.9%، والصناعات التحويلية 7.3%، وصيانة المركبات 4.2%، والقطاع السياحي 3.3%، والقطاع العقاري بنسبة 2.8%، وقطاع النقل والتخزين 2.6%، والأنشطة المهنية 2.1%، وأنشطة التأجير بنسبة 1.3% تواليا.

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