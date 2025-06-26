المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يونيو 2025 بـ2.355 مليار ريال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.355 مليار ريال سعودي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.355 مليار ريال سعودي. وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 5 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 25 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2027 الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.175 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2029 الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 500 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2032 الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 5 ملايين ريال سعودي لصكوك تستحق في 2036 الميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 650 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2039 الميلادي.

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