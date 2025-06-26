الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في منافذ المملكة الدولية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ، بدءا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في منافذ المملكة الدولية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447هـ، بدءا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. وأوضحت الجوازات دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، مهيبة ضيوف الرحمن بالالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

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