جمعية «تعظيم» تطلق أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية عمارة المساجد والعناية بها «تعظيم» ورشة متنقلة متخصصة لصيانة مساجد وجوامع مكة المكرمة عبر مشروع «عونا لبيوت الله» لتقديم خدمات الصيانة الفورية والعاجلة لبيوت الله عز وجل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية عمارة المساجد والعناية بها «تعظيم» ورشة متنقلة متخصصة لصيانة مساجد وجوامع مكة المكرمة عبر مشروع «عونا لبيوت الله» لتقديم خدمات الصيانة الفورية والعاجلة لبيوت الله عز وجل. وتقدم الجمعية من خلال هذا المشروع خدمات صيانة المساجد المتعلقة في السباكة والكهرباء والتكييف والصوتيات عبر سيارة مجهزة بكامل الأدوات، وفنيّين مدربين لتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة. الجدير بالذكر أن جمعية تعظيم هي أول جمعية متخصصة بعمارة المساجد والعناية بها بمدينة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف إداري من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وإشراف فني من وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع للعناية والترميم والصيانة والنظافة.

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