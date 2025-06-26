هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق برنامج التدريب الدولي للوكلاء الأدبيين والوكالات الأدبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، برنامج التدريب الدولي للوكلاء الأدبيين والوكالات الأدبية 2025، الذي يمتد لمدة 5 أيام في المملكة المتحدة، متضمنا تدريبا تطويريا نظريا يغطي أحدث استراتيجيات المجال، وساعات استشارية مباشرة مع خبراء عالميين في النشر، وزيارات ميدانية لعدد من أبرز الوكالات الأدبية في المملكة المتحدة.

وفي أجواء تفاعلية تقدم المعرفة وتشرح التجربة؛ انطلق البرنامج في يومه الأول لتأهيل الوكلاء والوكالات الأدبية السعودية، وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الخبرات العالمية في هذا المجال، حيث يعد البرنامج فرصة استثنائية للوكلاء والوكالات الأدبية في المملكة للارتقاء بمستوى أعمالهم والاستفادة من الخبرات العالمية.

ويأتي البرنامج ضمن سعي هيئة الأدب والنشر والترجمة إلى دعم أعمال الوكلاء والوكالات الأدبية في المملكة، وذلك من خلال تدريب نوعي مكثف، يتضمن ورش عمل وجلسات استشارية وإرشادية مع عدد من الخبراء في هذا المجال، وزيارات ميدانية لأبرز الوكالات الأدبية العالمية، وذلك بهدف تحفيز الوكلاء والوكالات الأدبية، وتهيئتهم لمزاولة نشاطهم وفق مقاييس عالمية، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم بمواكبة أفضل الحلول الإبداعية العالمية في صناعة النشر وأدواتها المبتكرة.

يذكر أن مبادرة «الوكيل الأدبي»، التي سبق وأطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وتسعى من خلالها إلى الارتقاء بصناعة النشر المحلية، ورفع مستوى الإنتاج الأدبي وتنوعه، حيث يعمل الوكيل الأدبي «سواء كان فردا أو مؤسسة» على تمثيل المؤلف أمام الجهات المستفيدة من نتاجه الفكري والأدبي مثل دور النشر وشركات الإنتاج، وذلك بهدف تمكينه من الحصول على أفضل عائد من مؤلفاته، وفقا لأفضل الممارسات القانونية والتعاقدية والتسويقية التي تحفظ حقوقه.