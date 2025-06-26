شكرا لقرائتكم خبر الأكاديميات الرياضية بتبوك.. حراك صيفي يستثمر طاقات الشباب في إجازة المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الأكاديميات الرياضية بمنطقة تبوك مع بداية الإجازة الصيفية حراكا لافتا، ويحرص الصغار والكبار على الالتحاق ببرامجها المتنوعة، وعلى رأسها كرة القدم، في إطار سعيهم لقضاء وقت ممتع ورفع معدل اللياقة البدنية، ووعيا بأهمية النشاط الرياضي، ليس فقط للترفيه، بل أيضا وسيلة فعالة لحرق الدهون، والوقاية من الأمراض، وبث روح التنافس والحماس خلال عطلة الصيف لهذا العام.

وتعد الأكاديميات خيارا مثاليا للعائلات التي تسعى لتوفير بيئة آمنة وممتعة لأبنائها، خاصة في ظل تنامي الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بصفتها جزءا من نمط الحياة الصحي الذي تشجع عليه رؤية المملكة 2030.

وتقدم الأكاديميات الرياضية باقة واسعة من البرامج التدريبية في ألعاب مختلفة مثل: كرة القدم، والسباحة، والتايكوندو، والكاراتيه، ورياضة البادل، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين ومعتمدين.

ويجري توزيع المتدربين وفق فئات عمرية ومستويات فنية، لضمان التطور التدريجي وتحقيق الأهداف التدريبية، ولا تقتصر أهداف الأكاديميات الرياضية على الترفيه أو شغل أوقات الفراغ، بل تسعى كثير منها إلى اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، بالشراكة مع أندية رياضية محترفة لترشيح المتميزين للالتحاق ببرامج تطويرية مكثفة تمهيدا لدخولهم الساحة التنافسية.