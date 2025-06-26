جبال الطائف العاليات تستضيف منافسات صعود الهضبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الطائف في عامها الثالث على التوالي بطولة صعود هضبة محمدية الطائف بمركز الشفا في المحافظة، لتكون ضمن الطرق الشهيرة في منحدراتها ومنافساتها في أولى الجولات الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا بالمملكة، خلال الفترة من 27 - 28 يونيو الحالي، التي تقام تحت إشراف وزارة الرياضة ، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتعد البطولة التي ستحتضنها عقبة المحمدية بالشفا، واحدة من أهم الفعاليات التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتهدف إلى دعم وتطوير رياضة المحركات في المملكة وتحفيز المشاركة المجتمعية فيها، مع التركيز على صقل مهارات السائقين، وتعزيز ثقافة التنافس الآمن وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وتتكون بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة من 3 جولات تقام جميعها في عقبة المحمدية بمنطقة الشفا، حيث ستنطلق الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 18 - 19 يوليو المقبل، فيما تختتم المنافسات بالجولة الثالثة والأخيرة من 7 - 9 أغسطس 2025م، ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولات منافسة محتدمة بين المشاركين، في ظل التحديات التي يفرضها المسار الجبلي الفريد، الذي يبلغ طوله 4.2 كلم، وينطلق المشاركون من ارتفاع 1900 م فوق مستوى سطح البحر، وصولا إلى خط النهاية على ارتفاع 2150 م، وذلك على مدار يومين متتالين مما يزيد من صعوبة التحدي، ويضفي مزيدا من الإثارة ويجعل من كل جولة تجربة استثنائية تتطلب مهارة وتركيزا عاليين.