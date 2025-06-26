شكرا لقرائتكم خبر «الرياضة» تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الرياضة توقيع عقود إدارة وتشغيل وتطوير مشروع تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء فندقين عالميين في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك وفق أعلى المواصفات الهندسية التي تقدم من خلالها خدمات متكاملة، تلبي احتياجات زوار مدينة جدة والوفود الرياضية، وتسهم في دعم استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى في المملكة.

وسيبنى المشروع على مساحة تبلغ حوالي 16 ألف م2 في محيط المدينة الرياضية، بإجمالي عدد غرف يبلغ 585 غرفة.

وسيضم المشروع منطقة خاصة للمشجعين، وأندية صحية ورياضية ومسابح، علاوة على وجود مجموعة من المطاعم العالمية والمحال التجارية ضمن نطاق الفندقين، إضافة إلى مساحات مخصصة للرياضيين، وقاعات ومساحات مخصصة لإقامة المؤتمرات والمناسبات.

ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود وزارة الرياضة المستمرة نحو تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للوزارة، ومنها إشراك القطاع الخاص في رحلة التنمية للقطاع الرياضي، من خلال توفير بيئة جاذبة عبر تطوير البنى التحتية للمدن الرياضية؛ مما ينعكس بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.