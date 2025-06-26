شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أغسطس الأنسب لزيارة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن شهر أغسطس يعد من أفضل الشهور لزيارة منطقة عسير، بناءً على السجلات المناخية التاريخية، مشيرًا إلى أنه يحظى وحده بما يقارب 40% من إجمالي أيام المطر السنوية في المنطقة.

وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس” :” أن هذا التميز المناخي ينسحب إلى حدٍ ما على منطقة جازان أيضًا، ما يجعل أغسطس من أبرز الأشهر المناسبة لعشاق الأمطار والطبيعة الخضراء.”

وأضاف:” أغسطس يصنف ثاني أكثر الشهور هطولاً للأمطار بعد أشهر فصل الربيع، ما يمنحه طابعًا خاصًا كوجهة سياحية مميزة في جنوب المملكة.”