شكرا لمتابعة خبر عن كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول للجنسين للعام الدراسي 1447ه‍ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1447هـ لبرامجها الصحية والعلمية للطلاب والطالبات.

وحددت الكلية مسارات القبول المتاحة تشمل للطلاب: تخصصات التمريض، وعلوم المختبرات الإكلينيكية، والعلوم الطبية التطبيقية.

أما الطالبات، تخصصات التمريض، وعلوم المختبرات الإكلينيكية، ومساعد طبيب أسنان، إضافة إلى العلوم الطبية التطبيقية.

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، ويتطلب الحصول على نتيجة لا تقل عن 70 في اختبار القدرات العامة، و65 على الأقل في الاختبار التحصيلي العلمي.

كما يلزم اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، مثل اختبار STEP بدرجة لا تقل عن 50، أو ما يعادله من الاختبارات الدولية مثل IELTS .

كما نوهت بأن التقديم مُتاح بدءًا من الأحد بتاريخ 1447/01/04هـ الموافق 2025/06/29م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1447/01/08هـ الموافق 2025/07/03م، عبر الرابط التالي هنا