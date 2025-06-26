شكرا لمتابعة خبر عن حادث غريب لسيارة في الصحراء يثير الجدل على منصات التواصل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو يوثق حادثًا مأساويًا وغريبًا تعرضت له إحدى المركبات في منطقة صحراوية.

وأرفق الجهني الفيديو بتعليق قال فيه: “هذا أغرب حادث ممكن تشوفه، الله يعوض عليه، شوف طير من قاس!”، في إشارة إلى غرابة المشهد وشدة تأثيره على المركبة.

ويُظهر المقطع، الذي تفاعل معه الآلاف من المتابعين، مركبة تعرضت لأضرار كبيرة، وانقلبت رأسًا على عقب، بينما رجّح بعض المتابعين أن يكون الحادث نتيجة انقلاب عنيف أثناء القيادة في الرمال.