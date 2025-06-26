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العقيل: المنطقة الشرقية ستسجل أعلى درجات الحرارة خلال الصيف.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن المملكة تشهد حاليًا ذروة درجات الحرارة الصيفية، متوقعًا تسجيل أعلى حرارة خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الرطوبة على سواحل المملكة.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلال المُذاع على روتانا خليجية:” هناك أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الجزء الجنوبي من الرياض والشرقية ستشهد هطولات مطرية أعلى من معدلاتها خلال شهري يوليو وأغسطس .”

وأضاف:” المنطقة الشرقية متوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة بالمملكة خلال الصيف.”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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