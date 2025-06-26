شكرا لمتابعة خبر عن أول مغسلة سيارات نسائية في السعودية تحقّق رواجاً واسعاً ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حسام البامي، صاحب فكرة أول مغسلة سيارات نسائية في منطقة جازان، أن المشروع انطلق قبل ثلاثة أشهر وحقق رواجاً واسعاً منذ بدايته.

وبيّن البامي أن المغسلة تعمل بنظام الدوام الكامل، ويعمل فيها حالياً نحو عشر موظفات، مشيراً إلى أن المشروع حظي بإشادة كبيرة من المجتمع.

وأشار إلى أن الإجراءات الرسمية لإنشاء المشروع كانت ميسرة وسريعة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.