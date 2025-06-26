شكرا لمتابعة خبر عن تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصلت الكعبة المشرفة على ثوبها الجديد، جرياً على العادة السنوية من كل عام هجري على يد 154 صانعاً وحرفياً سعودياً مدربين ومؤهلين علمياً وعملياً على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الكسوة القديمة، ونزع المذهبات، وإسدال الكسوة الجديدة، في إرث متواصل من العناية يمتد لـ100 عام.

وتُعد الكسوة الجديدة تحفة فنية وروحانية، تُصنع من أفخم أنواع الحرير الطبيعى المصبوغ باللون الأسود، وتزن قرابة 850 كيلوجرامًا، وتتألف من 47 قطعة قماش، بعرض يقارب المتر وارتفاع يصل إلى 14 مترًا، تُطرز بخيوط من الذهب والفضة بما يزيد عن 120 كيلوجرامًا.

وتُزيّن بآيات قرآنية وزخارف إسلامية بالغة الدقة، يُصنع الحزام العلوى الذى يحيط بالكعبة بطول يتجاوز 45 مترًا، وتُطرّز عليه آيات من الذكر الحكيم بخيوط مذهبة.