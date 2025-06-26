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سائح إيرلندي يثير التفاعل بتجربته في المملكة: أصبحت سعوديًا رسميًا.. فيديو

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  • سائح إيرلندي يثير التفاعل بتجربته في المملكة: أصبحت سعوديًا رسميًا.. فيديو 1/2
  • سائح إيرلندي يثير التفاعل بتجربته في المملكة: أصبحت سعوديًا رسميًا.. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - استعرض سائح إيرلندي تجربته في المملكة من خلال مقطع فيديو طريف، عبر فيه عن اندماجه سريعًا مع العادات .

وظهر السائح في مقطع فيديو وهو يتسلم طلبًا من أحد المطاعم، ممازحًا: “أولًا، أصبح اسمي فيصل، وثانيًا، أنا أشرب القهوة وأطلب العشاء عند الساعة الثانية فجرًا”، في في إشارة إلى تأقلمه مع العادات اليومية في المملكة.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل النشطاء والمدونين، إذ عبر كثيرون عن سعادتهم بانطباعه الإيجابي عن الحياة في السعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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