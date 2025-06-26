شكرا لقرائتكم خبر الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة "تايم" الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية شركة الدرعية ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم لعام 2025م، في إنجازٍ جديدٍ يعكس دورها الريادي وتأثيرها العميق في قطاعي الصناعة والتجارة عالميًا، والأثر الذي تتركه المشاريع السعودية العملاقة على الصعيد الدولي.

ويأتي هذا الاعتراف ليؤكد على الرؤية الطموحة لمشروع الدرعية واحترافية فريق شركة الدرعية، حيث تُعد شركة الدرعية ثاني شركة سعودية تنال هذا التصنيف، بعد شركة أرامكو السعودية في عام 2024م، مما يُعزّز مكانة المشاريع العملاقة لرؤية السعودية 2030، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية. وتنضم الدرعية بفضل هذا الاعتراف الدولي إلى كوكبةٍ من الشركات العالمية الرائدة التي تقود التحوّلات الجذرية العالمية في مجالات الابتكار، والاستدامة، والثقافة، والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو، على هذا التكريم قائلًا : "إن الاعتراف بشركة الدرعية كواحدى من أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم وفقًا لمجلة "تايم" الأمريكية هو تأكيدٌ على التزامنا برسالة الدرعية في القيادة، من خلال تكريم تراثنا، وتعزيز قيم مجتمعنا، والتمسّك بأعلى معايير الاستدامة والضيافة العالمية". وأضاف: "نحرص في كل جانب من جوانب تطوير الدرعية، بدءًا من البناء الخالي من الكربون، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استخدام المياه، وصولًا إلى الحفاظ على التراث والتنمية المرتكزة على الإنسان، وتقليل الآثار البيئية إلى أدنى حدٍ ممكن، مع السعي في الوقت ذاته إلى رفع جودة الحياة لنحو 100 ألف من سكانها المستقبليين."

واختتم "إنزيريلو" حديثه بالقول: "نفخر بمشاركة رؤيتنا في الدرعية مع العالم، تُمثّل الدرعية إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا نابضًا بالحياة، يحتفي بالماضي العريق للمملكة العربية السعودية، ويضع في الوقت ذاته أعلى المعايير العالمية للتنمية الحضرية في تطوير أصولها المتميزة، مثل دار الأوبرا الملكية، ووادي حنيفة، والمعالم الثقافية الفريدة المتنوّعة."

ويتم إعداد قائمة "تايم 100" للشركات الأكثر تأثيرًا في العالم، والتي أُطلقت في عام 2021م، بواسطة محرّري ومراسلي المجلة العالمية، بناءً على ترشيحات من مختلف القطاعات والمناطق. وتُقيّم كل شركة مختارة بناءً على معايير صارمة تشمل التواصل، والقيادة، والابتكار، والطموح، والأثر. وتضم القائمة علامات تجارية عالمية، وشركات ناشئة سريعة النمو، وشركات رائدة في قطاعاتها، تُسهم في تشكيل مستقبل الأعمال والمجتمع والثقافة حول العالم. كما تجدر الإشارة إلى أن القوائم السابقة شملت شركات عالمية مرموقة، مثل أبل، ومايكروسوفت، وإل في إم إتش، وجي بي مورغان، وشنايدر إلكتريك، وآي بي إم، وبريستول مايرز سكويب، وغيرها من الشركات الرائدة عالميًا.

القائمة:

https://time.com/7297630/time-reveals-the-2025-time100-most-influential-companies-in-the-world/