شكرا لقرائتكم خبر "الورل الصحراوي" أكبر السحالي حجماً ومن بين أكثر الزواحف تأثيرًا في التوازن البيئي الصحراوي في محمية الملك سلمان الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُعد “الورل الصحراوي" أحد أكبر الزواحف التي تعيش في صحاري المملكة، ومن أكثرها قدرة على التكيّف مع البيئة الصحراوية، ويتواجد بكثرة بمناطق مختلفة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وله دور كبير ومهم في توازن البيئة.

يتميّز بجسمه الكبير الذي يصل طوله إلى أكثر من متر، ورأسه الطويل النحيل، وذيله القويّ المزين بحلقات داكنة يستخدمه في الدفاع عن نفسه، كما يتمتع ببصر حاد، ولسان مشقوق طويل، وأسنان قوية، فيما يساعده لونه الرملي المائل إلى الصفرة والمغطّى ببقع صغيرة على التمويه والتخفي في بيئته، ويتغذى على الأفاعي السامة، والسحالي، والقوارض، وهنا تكمن أهمية دورة بيئيًا في الحد من أعداد الأفاعي والقوارض؛ مما يسهم في تعزيز التوازن البيئي.

ويُمثّل الحفاظ على الحيوانات المفترسة أحد مستهدفات هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، نظرًا لدورها المهم في إعادة التوازن للمنظومة البيئية.

وتبذل "الهيئة" جهودًا كبيرة لإعادة مقومات الحياة الطبيعية والفطرية داخل نطاقها الجغرافي، بالعمل على الحفاظ على التنوع الأحيائي، وإعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية، وتسعى جاهدة لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.