أكثر من 54 ألف استشارة علاجية في عيادات الإدمان خلال عام 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كشفت وزارة الصحة عن تقديم مستشفى “صحة” الافتراضي، أكبر مستشفى افتراضي في العالم، أكثر من 54 ألف استشارة علاجية في الإدمان خلال عام 2024، وذلك ضمن جهود متكاملة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتلقّيها بأحدث التقنيات، وبأعلى درجات الخصوصية والجودة الصحية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي" ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم بصحة مستدامة. وأوضح مستشفى "صحة" الافتراضي أن عيادات الإدمان مكّنت المرضى من بدء رحلتهم العلاجية بسرّية تامّة وسهولة، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين باشروا العلاج (2468) مستفيدًا، فيما وصلت نسبة الالتزام بالخطة العلاجية إلى (80٪)، ما يعكس فاعليتها في دعم التعافي والاستدامة. ويقدم المستشفى رعاية نفسية وطبية عن بُعد، تضمن خصوصية تامة واستشارات سرّية، ودعمًا مستمرًا يرافق المريض في جميع مراحل التعافي، بدءًا من أول خطوة في طريق التخلص من الإدمان وحتى الاستقرار النفسي والسلوكي.

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