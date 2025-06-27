شكرا لمتابعة خبر عن الحصان: قرار بيع المواشي بالوزن يحقق العدالة وللمستهلك حق إعادة الوزن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس مهنة باعة الأغنام في سوق العزيزية، ثامر الحصان، على أن قرار بيع المواشي الحية بالوزن خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين المربين والمستهلكين.

وقال الحصان خلال حديثه مع قناة “روتانا خليجية”: “القرار كنت أنتظره شخصيًا منذ مدة وطالبت به أكثر من مرة، لأنه يحقق عدالة للمربي والمستهلك”.

وأضاف: “هناك رقابة على موازين المواشي بشكل كامل من قبل الوزارة، ومن الضوابط التي تم إقرارها، أن من حق المستهلك طلب إعادة الوزن في حال شكه في دقة الميزان”.

وفيما يخص الفروقات في الوزن بعد الذبح، أوضح الحصان:

“نعم، بعد الذبح تختلف أوزان المواشي، خاصة النعيمي والنجدي، حيث تخسر تقريبًا 50% من وزنها، لكنها تظل أقل تكلفة من تلك التي تشترى من اللحام”.

كما استشهد بتجربة عملية في نهاية حديثه قائلاً: “أجرينا تجربة على خروف تم بيعه بـ1800 ريال، وكان وزنه 61 كيلوغرامًا وهو حي، أي أن الكيلو بـ29.5 ريال. وبعد الذبح بلغ وزنه 32 كيلوغرامًا، وأصبح سعر الكيلو حينها بين 57 و58 ريالًا، على عكس اللحام الذي يبيعه ما بين 70 إلى 80 ريالًا”.