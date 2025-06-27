شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة تربوية توجه نصائح لأولياء الأمور لاستثمار الإجازة الصيفية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت المستشارة التربوية ماجدة عبد القادر رسالة هامة لأولياء الأمور، قدّمت خلالها مجموعة من النصائح التي تساعد الأبناء على استثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بشكل مفيد وفعّال.

وخلال مداخلة لها على قناة “الإخبارية”، قالت ماجدة : “ساعد ابنك على تنمية ذاته من خلال البحث عن البرامج التعليمية المفيدة على اليوتيوب أو عبر منصات التعليم الذاتي، لتشجيعه على تطبيق ما يتعلمه عمليًا.”

وأكدت أن هذه الطريقة تتيح للطفل استغلال وقته بشكل إيجابي بعيدًا عن السهر المفرط والنوم الطويل، وتفتح أمامه آفاقًا للتعلم الذاتي وتطوير المهارات الشخصية.