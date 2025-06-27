شكرا لمتابعة خبر عن قائد القوات الجوية يدشّن السرب الـ15 المقاتل بقاعدة الجوف الجوية ..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح سمو قائد القوات الجوية الملكية ، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، السرب الخامس عشر المقاتل بقاعدة الجوف الجوية في القطاع الشمالي، والذي يضم عددًا من طائرات (F-15SA) المتطورة، كنواة أولى لتشكيل السرب.

ويأتي تدشين هذا السرب في إطار الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها القوات الجوية لتعزيز جاهزيتها القتالية ورفع كفاءتها العملياتية، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم منظومة الدفاع الجوي للمملكة وتحديث قدراتها بأسلحة ومعدات حديثة ومتطورة.

ويُعد السرب الـ15 المقاتل من بين التشكيلات الحديثة التي تسهم في تعزيز أمن الأجواء السعودية وحماية مصالحها، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحدياتها.