شكرا لمتابعة خبر عن المسند: توقيت دخول صلاتي المغرب والعشاء هو الأقصى خلال العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، بأن توقيت دخول صلاتي المغرب والعشاء يبلغ أقصاه خلال هذه الفترة من العام في المملكة.

وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يستمر هذا التوقيت، بإذن الله تعالى، حتى الأيام العشرة الأولى من يوليو”.

وأوضح المسند أن طول فترة صلاة العصر اليوم يتراوح بين 3:10 ساعات تقريبًا في أقصى جنوب المملكة، و3:28 ساعات تقريبًا في وسط وشمال السعودية يعني يمديك تصلي في القصيم العصر وفي المدينة تصلي المغرب.