شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحتفظ بسيارات يتجاوز عمرها 20 عامًا في حفر الباطن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعكس المواطن صالح الشمري، البالغ من العمر 60 عامًا، شغفًا فريدًا بالسيارات الكلاسيكية، حيث يحتفظ أمام منزله في محافظة حفر الباطن بعدد من المركبات القديمة التي يتجاوز عمر بعضها أكثر من عشرين عامًا.

وقال الشمري خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”: “من بين السيارات اللي عندي، فيه جيمس قديم كان لوالدي -رحمه الله- وأنا متمسك فيها، بالإضافة لسيارات ثانية جبتها من الطائف وحائل والإمارات، وكل وحدة لها قصة وذكرى عندي”.

ويحرص الشمري على العناية بسياراته باستمرار، معتبراً أن الاحتفاظ بها لا يقتصر على الهواية، بل يمثل ارتباطًا عاطفيًا وتاريخيًا بمرحلة زمنية جميلة.

وفي سياق متصل، عبر أحد جيرانه عن إعجابه بما يقدمه الشمري من عرض فريد للسيارات، قائلاً: “أبو عواد من الجيران الأفاضل، ويعد من عشاق السيارات الكلاسيكية ومرتبط فيها”.