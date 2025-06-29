شكرا لمتابعة خبر عن قصة متعافي من الإدمان تحول من شخص ضائع إلى إنسان بحياة جديدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى حسن الشهري، قائد مسار الصحة النفسية في مستشفى صحة الافتراضي، قصة متعافي من الإدمان تحول من شخص ضائع محطم وبلا عمل إلى حياة جديدة.

وذكر أن هذا الشخص ترك وظيفته وحدثت له مشاكل أسرية واجتماعية بسبب الإدمان، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن هذا الشخص دخل برنامج التعافي من باب التجربة، ووجد أن هذا الجلاسات ساعدته والعلاج ساعده في التعافي من الإدمان.

وأكد أن هذا الشخص تحسنت حياته للأفضل وبحث عن العمل، وأصبح بمثابة مرشد لآخرين لدعوتهم على التوقف عن الإدمان.

ولفت إلى أن معدّلات الانتكاسة في علاج الإدمان مرتفعة، مضيفا أن أصدقاء السوء أهم أسباب هذه الانتكاسة، مضيفا أن البيئة إذا كان تأثيرها سلبي على المتعاطي فأنه سيعود للتعاطي بعد التعافي.

وأشار إلى أهمية رغبة المدمن في التعافي ، لافتا إلى أن وجود هذه الرغبة مهمة وتساعد في التعافي.