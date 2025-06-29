شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاستثمار تستعرض أبرز الفرص الواعدة في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت وزارة الاستثمار شريكا استراتيجيا في منتدى نجران للاستثمار 2025، الذي يهدف إلى إبراز المقومات الاقتصادية للمنطقة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على دور الوزارة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتمكين المناطق من جذب المشروعات الاستثمارية وتوسيع القاعدة الاقتصادية المحلية.

وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى استعرض مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.

وأشار الدبيخي في حديثه إلى أهمية تنمية المزايا التنافسية لكل منطقة، مؤكدا ما تتمتع به منطقة نجران من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل التعدين والسياحة والزراعة، التي تعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وشهد المعرض المصاحب للمنتدى حضورا مميزا لوزارة الاستثمار من خلال الجناح الخاص بها في المعرض، الذي قدمت فيه تعريفا حول الفرص الاستثمارية بالمنطقة، والخدمات الاستشارية التي تقدمها للمستثمرين ومعلومات عن التسهيلات والحوافز المتاحة للمشروعات الاستثمارية.

واطّلع الزوار على تقرير «استثمر في منطقة نجران» الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، والمحدث دوريا عبر منصة استثمر في السعودية، للتعريف بواقع وفرص الاستثمار في المنطقة واستعراض آخر التطورات في البنية التحتية والمشروعات الكبرى والمزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة نجران.

وتعكس هذه المشاركة حرص وزارة الاستثمار على تفعيل حضورها في المناسبات الاستثمارية المحلية والدولية، من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات، وتسريع التنمية الاقتصادية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.