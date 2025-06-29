شكرا لقرائتكم خبر «دور الجهات الداعمة والممولة للاستثمار» جلسة حوارية ضمن منتدى نجران للاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت ضمن فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، جلسة حوارية بعنوان «دور الجهات الداعمة والممولة للاستثمار»، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

واستعرض المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بصندوق التنمية السياحية فهد الأشقر، برامج الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم حزما تمويلية مخصصة لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهات تمويلية محلية، مؤكدا أن الصندوق يعمل على تمكين الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة، وليس في محافظات محددة، من خلال منتجات تمويلية متنوعة قصيرة وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن عدد المشاريع المدعومة تجاوز 2200 مشروع، ويعمل الصندوق على تمكين رواد الأعمال من خلال مركز مورنوس، الذي يقدم خدمات استشارية وتدريبية تساعد المستثمر على الانتقال من الفكرة إلى التأسيس.

وتحدث مدير عام تطوير الأعمال بصندوق التنمية الزراعية المهندس سعد الحماد عن جهود الصندوق، مبينا أن استراتيجيات الصندوق منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة، والأمن الغذائي، واستراتيجية صندوق التنمية الوطني، مؤكدا أن منطقة نجران تمتلك فرصا استثمارية واعدة في القطاع الزراعي رغم تحديات شح المياه، مشيرا إلى أن الصندوق موّل مشروعات متعددة في المنطقة، من ضمنها المزارع الريفية المدعومة بالشراكة مع صندوق التنمية السياحية.