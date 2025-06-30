شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تستضيف ركنًا توعويًا بالشراكة مع مجمع إرادة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني ومجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك صباح اليوم الأحد 4 محرم 1447هـ، في بهو المبنى الرئيسي للأمانة، ضمن جهودها في تعزيز الوعي الوقائي وتحسين جودة الحياة الصحية.

وتضمّن الركن التوعوي الموحد عدة محاور صحية وتثقيفية، شملت التوعية بمخاطر التدخين، والبدانة، وهشاشة العظام، إلى جانب تقديم خدمات فحص مستويات السكر وضغط الدم لمنسوبي الأمانة والزوار، بإشراف كوادر مختصة.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن إقامة هذه الفعالية تأتي ضمن برامج الأمانة للخدمة المجتمعية، وتهدف إلى نشر التوعية الصحية والوقائية بين منسوبيها من خلال شراكات فاعلة مع الجهات الصحية المتخصصة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجمع إرادة وتجمع جدة الصحي الثاني يعكس أهمية تكامل الأدوار في دعم المبادرات التي تسهم في رفع وعي المجتمع بأنماط الحياة الصحية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية انسجامًا مع مستهدفات أمانة جدة في بناء مجتمع واعٍ وصحي، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتحفيز الجهات ذات العلاقة على العمل التكاملي لتحسين جودة الحياة.